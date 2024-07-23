Байдену потребовалась экстренная медпомощь во время поездки в Лас-Вегас

Dossier: Байдену в Лас-Вегасе потребовалась экстренная помощь врачей

Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену потребовалась экстренная помощь врачей во время последней поездки в Лас-Вегас. Об этом сообщило издание The Dossier со ссылкой на правоохранителей и осведомленные источники.

Информацию о случившемся распространили по зашифрованным полицейским радиоволнам.

«Ряд офицеров правоохранительных органов, которые в тот день находились на службе, были проинформированы по радио, что президенту потребовалась неотложная медицинская помощь», — отметили авторы материала.

Сообщение получили сотни правоохранителей в Лас-Вегасе. Американского лидера в срочном порядке увезли обратно на Восточное побережье под предлогом коронавирусной инфекции. Однако простой положительный тест на COVID-19 не стал бы основанием для такой резкой и массовой реакции, считают журналисты.

Лечащий врач Байдена Кевин О’Коннор сообщил, что у американского лидера почти прошли симптомы коронавирусной инфекции. Глава государства может выполнять свои рабочие обязанности.

Женские деньги Харрис. Кто лоббирует замену Байдена

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте