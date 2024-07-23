Байдену потребовалась экстренная медпомощь во время поездки в Лас-Вегас

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену потребовалась экстренная помощь врачей во время последней поездки в Лас-Вегас. Об этом сообщило издание The Dossier со ссылкой на правоохранителей и осведомленные источники.

Информацию о случившемся распространили по зашифрованным полицейским радиоволнам.

«Ряд офицеров правоохранительных органов, которые в тот день находились на службе, были проинформированы по радио, что президенту потребовалась неотложная медицинская помощь», — отметили авторы материала.

Сообщение получили сотни правоохранителей в Лас-Вегасе. Американского лидера в срочном порядке увезли обратно на Восточное побережье под предлогом коронавирусной инфекции. Однако простой положительный тест на COVID-19 не стал бы основанием для такой резкой и массовой реакции, считают журналисты.

Лечащий врач Байдена Кевин О’Коннор сообщил, что у американского лидера почти прошли симптомы коронавирусной инфекции. Глава государства может выполнять свои рабочие обязанности.