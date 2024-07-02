Всемирный банк перевел Россию в число стран с высокими доходами населения, что показало неэффективность западных санкций. Об этом в своем Telegram-канале написал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Всемирный банк в своей классификации перевел Россию из категории стран с доходом выше среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода. Это подтвердило провал антироссийских санкций.

«Обезьяний бизнес Запада против России обернулся полным фиаско», — иронично отметил дипломат.

Ранее Всемирный банк опубликовал в своем блоге материал о распределении государств по уровню дохода на 2024 финансовый год, в котором отмечается, что в 2023 валовый национальный доход на душу населения в РФ составил 14 250 долларов. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составил 12 830 долларов.

В конце мая глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о провале санкционной политики Евросоюза, отметив, что это факт, а не политическое заявление.