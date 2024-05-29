Глава МИД Венгрии сделал неожиданное заявление о санкционной политике ЕС
Глава МИД Венгрии Сийярто указал на провал санкционной политики Евросоюза
Венгрия признала тот факт, что санкционная политика Евросоюза провалилась. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на встрече с журналистами в Минске, сообщило РИА «Новости».
«Мы определенно занимаем позицию, что санкционная политика провалилась. Это не политическое заявление. <…> Это факт», — подчеркнул он.
Сийярто добавил, что европейская экономика понесла большие убытки из-за антироссийских ограничений. Дипломат также рассказал, что Венгрия не хочет вводить новые пакеты санкций, но решение принимает не она. По словам главы МИД, венгерское руководство планирует блокировать включение в новый пакет мер, которые могут навредить экономике страны и негативно сказаться на сотрудничестве с Россией и Белоруссией.
Ранее газета Financial Times опубликовала проект новых экономических ограничений ЕС против Белоруссии. Санкции коснутся ввоза технологий, алмазов и предметов роскоши.