Всемирный банк оценил рост доходов россиян

Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения. Это следует из публикации в блоге Всемирного банка.

По данным Всемирного банка, в 2023 году валовый национальный доход на душу населения в России составил 14 250 долларов. Годом раньше этот показатель был на уровне 12 830 долларов.

Рост доходов россиян в организации объяснили увеличением оборонных расходов государства, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительстве.

В июне Всемирный банк улучшил прогноз роста российской экономики. В начале 2024 года финансовая структура предсказывала рост до 1,3%, но уже к лету повысила этот показатель более чем в два раза — до 2,9%.

По ожиданиям ВБ, в 2025 году рост составит 1,4%, хотя изначально предсказывался на уровне 0,9%.