Признаки подготовки США к масштабному удару по Ирану заметили на Ближнем Востоке
WSJ: США усиливают ПВО на Ближнем Востоке на случай ответного удара Ирана
Пентагон начал готовиться к ответу Ирана на обещанный президентом США Дональдом Трампом удар. Американские союзники на Ближнем Востоке получат дополнительные средства ПВО, сообщила газета The Wall Street Journal.
Вооруженные силы США мобилизовали внушительную группировку войск в пределах досягаемости Ирана. На Ближний Восток прибыла армада во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, на подходе также современные истребители F-35.
Американские чиновники сообщили, что хоть Трамп и пообещал нанести решительный удар по Ирану, вряд ли это произойдет в ближайшее время. Прежде чем атаковать, необходимо укрепить ПВО американских союзников, в том числе Израиля, ведь республика может дать пропорциональный ответ. Для этого Пентагон инициировал развертывание дополнительной системы THAAD и нескольких зенитных ракетных комплексов Patriot в регионе.
Ранее в интернете появилось пророчество основателя ЛДПР Владимира Жириновского о ситуации вокруг Ирана. Его помощник Василий Власов напомнил, что политик имел образование востоковеда и хорошо разбирался в этой теме.