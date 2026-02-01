Признаки подготовки США к масштабному удару по Ирану заметили на Ближнем Востоке

Вооруженные силы США мобилизовали внушительную группировку войск в пределах досягаемости Ирана. На Ближний Восток прибыла армада во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, на подходе также современные истребители F-35.

Американские чиновники сообщили, что хоть Трамп и пообещал нанести решительный удар по Ирану, вряд ли это произойдет в ближайшее время. Прежде чем атаковать, необходимо укрепить ПВО американских союзников, в том числе Израиля, ведь республика может дать пропорциональный ответ. Для этого Пентагон инициировал развертывание дополнительной системы THAAD и нескольких зенитных ракетных комплексов Patriot в регионе.

Ранее в интернете появилось пророчество основателя ЛДПР Владимира Жириновского о ситуации вокруг Ирана. Его помощник Василий Власов напомнил, что политик имел образование востоковеда и хорошо разбирался в этой теме.