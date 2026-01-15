Началась переброска авианосной группы США на Ближний Восток

На фоне беспорядков в Иране Пентагон решил передислоцировать авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. Переброска займет около недели, сообщил источник телеканала NewsNation .

Авианосец с сопровождающими его кораблями выдвинулся в зону ответственности Центрального командования США, которая включает более четырех миллионов квадратных миль на участке от северо-востока Африки, Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии. Неизвестно наверняка, связано ли это с событиями в Иране, но он вошел в список из 21 стран под наблюдением CENTCOM. По оценкам источника телеканала, передислокация может занять около семи дней.

В Южно-Китайском море находится только авианосец USS Abraham Lincoln с ударной группой, сообщило издание The War Zone. Аналитики назвали его наиболее вероятным претендентом для участия в операции против Ирана. Пока в зоне ответственности CENTCOM лишь шесть военных кораблей ВМС США, а это значительно меньше, чем при ирано-израильской эскалации в июне 2025 года.

Ранее власти Ирана временно закрыли воздушное пространство. Источник агентства Reuters сообщил, что США могут атаковать республику в ближайшие сутки.