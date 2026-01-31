Трамп запросил план быстрого удара по Ирану для смены власти

Президент США Дональд Трамп попросил своих помощников разработать планы быстрого и решительного нападения на Иран, которое позволит избежать затяжной войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным издания, в Пентагоне рассматривали два основных сценария: масштабная бомбардировочная кампания для смены власти в Тегеране и военное давление для получения дипломатических уступок.

CNN со ссылкой на свои источники уточнил, что среди конкретных вариантов были авиаудары по иранским лидерам и силовикам, которых Вашингтон считает ответственными за гибель протестующих. Также США изучали возможность ударов по ядерным объектам и ключевым государственным институтам Ирана.

Информированные чиновники отметили, что Трамп намеренно избегает публичных комментариев об ударах, чтобы скрыть реальные стратегические планы. Ранее американский президент уже угрожал Ирану силовым ответом в случае жестокого подавления протестов внутри страны.

Недавно американский президент заявил о переброске крупных сил к Ирану. По его словам, туда направили больше кораблей, чем к берегам Венесуэлы.