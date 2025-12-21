«Признак смерти». Трамп раскрыл свое отношение к красивым женщинам

Трамп: не смотрю на красавиц, ведь в политике это признак смерти

Президент США Дональд Трамп признался, что после прихода в политику перестал обращать внимание на красивых женщин. Об этом сообщил телеканал СNN .

«Даже самая красивая женщина может пройти мимо — я даже не смотрю на нее больше, потому что в политике это признак смерти», — сказал он.

Американский лидер был ценителем женской красоты до того, как решил стать политиком. Как вспоминала модель Оксана Федорова, Трамп оказывал ей знаки внимания, когда она участвовала в международном конкурсе «Мисс Вселенная — 2002». Бизнесмен его и организовал.

Глава Белого дома уделяет много внимания супруге Мелании, хотя она и редко появляется на публике. Он часто с ней советуется и прислушивается к ее мнению.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал первую леди США главным оружием Трампа, ведь она славянка.