«Признак смерти». Трамп раскрыл свое отношение к красивым женщинам
Президент США Дональд Трамп признался, что после прихода в политику перестал обращать внимание на красивых женщин. Об этом сообщил телеканал СNN.
«Даже самая красивая женщина может пройти мимо — я даже не смотрю на нее больше, потому что в политике это признак смерти», — сказал он.
Американский лидер был ценителем женской красоты до того, как решил стать политиком. Как вспоминала модель Оксана Федорова, Трамп оказывал ей знаки внимания, когда она участвовала в международном конкурсе «Мисс Вселенная — 2002». Бизнесмен его и организовал.
Глава Белого дома уделяет много внимания супруге Мелании, хотя она и редко появляется на публике. Он часто с ней советуется и прислушивается к ее мнению.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал первую леди США главным оружием Трампа, ведь она славянка.