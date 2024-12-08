Прижатый к стенке Асад попросил Трампа о помощи

Президент Сирии Башар Асад через посредников попросил помощи США в борьбе с повстанцами в обмен на разрыв связей с движением «Хезболла». Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Пока его оставшиеся войска окапываются, давний правитель Сирии сигнализирует о своей готовности достичь соглашения, которое позволило бы ему сохранить оставшуюся территорию или гарантировать безопасный проход в изгнание, если это необходимо», — сообщили источники.

Асад, по их информации, попытался через Объединенные Арабские Эмираты связаться с действующей администрацией США. Он заверил, что готов отказаться от связей с «Хезболлой», если Запад поможет подавить продвижение повстанцев.

Одновременно с этим президент отправил посланника к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы предупредить о трагических последствиях для сирийских христиан в случае победы боевиков. Асад рассчитывал, что политик передаст послание избранному президенту США Дональду Трампу, и тот остановит боевые действия.

Сам Трамп уже предупредил, что Асаду грозит серьезная опасность. Он сообщил в соцсети Truth Social, что боевики устремились в Дамаск для свержения президента.