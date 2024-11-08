Орбан: в Европе начали перестраиваться на мир на Украине после победы Трампа

Многие европейские политики начали перестраиваться в сторону мирного урегулирования на Украине после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth .

«Растет число тех, кто осторожно, но задумывается о том, что надо приспособиться к новой ситуации», — заявил он.

Орбан добавил, что Европа в одиночку не потянет финансирование украинского конфликта.

Ранее финский геополитический эксперт Туомас Малинен предположил, что в план Трампа по урегулированию ситуации на Украине должен входить пункт о ликвидации киевского режима, а нынешние идеи избранного президента США не до конца отражают реальное положение дел.

Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба отмечал, что страна готова к переговорам по украинскому конфликту на базе стамбульских соглашений.