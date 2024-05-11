Принц Уильям рассказал о состоянии больной раком Кейт Миддлтон | 360°

11 мая 2024, 02:28
Принц Уильям рассказал о состоянии больной раком Кейт Миддлтон
Принц Уильям сообщил, что у онкобольной Кейт Миддлтон все хорошо
У принцессы Уэльской Кэтрин, которая проходит лечение от онкологического заболевания, сейчас все хорошо. Об этом принц Уильям заявил в эфире канала Sky News.
Журналисты поинтересовались у него состоянием супруги во время посещения больницы в городе Хью-Таун на острове Сент-Мэрис.
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«У нее все хорошо», — сказал он.
До этого подруга Кейт Миддлтон Амайя Арриета рассказала, как сильно ее опустошил диагноз принцессы. По словам женщины, Миддлтон и ее семья переживают сейчас тяжелые времена.
Кейт Миддлтон публично объявила о своем онкозаболевании в марте после операции, которую она перенесла в начале года. Принц Уэльский Уильям взял на себя большую часть заботы о детях, пока супруга проходит лечение. Заболевший раком король Великобритании также поддерживает невестку.
В первых числа мая принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон отметили 13-ю годовщину свадьбы. В этот день они поделились в соцсети черно-белой фотографией с церемонии бракосочетания.
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