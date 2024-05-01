Принц Уильям рассказал о самочувствии Кейт Миддлтон | 360°

Мир 01 мая 2024, 12:33 Принц Уильям рассказал о самочувствии Кейт Миддлтон Принц Уильям сообщил, что в их семье все хорошо Pool/Keystone Press Agency/globallookpress

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Многие британцы переживают за здоровье онкобольной Кейт Миддлтон, а также интересуются делами королевской семьи. Принц Уильям заверил общественность, что со всем справляется, сообщил сайт The Sun.

По данным издания, сын британского короля посетил офис компании Low Carbon Materials в Сихэме, которая получила его премию Earthshot Prize в 2022 году.

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Уильям пообщался с работниками предприятия. Один из них спросил о делах жены и детей принца.

«Все хорошо, спасибо. Да, у нас все хорошо», — ответил Уильям.

На днях принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон отметили 13-ю годовщину свадьбы. В этот день пара решила поделиться с подписчиками в соцсети черно-белой совместной фотографией с церемонии бракосочетания.