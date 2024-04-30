Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили 13-ю годовщину свадьбы | 360°

Мир 30 апреля 2024, 10:59 Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили 13-ю годовщину свадьбы Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали черно-белое фото со своей свадьбы I–Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон отметили 13-ю годовщину свадьбы. В честь праздника пара опубликовала в Instagram* редкий черно-белый совместный снимок с брачной церемонии.

На кадрах принцесса стоит в свадебном платье Alexander McQueen с кружевом. Образ невесты дополнили тиара, фата и серьги. В руках Миддлтон держит небольшой букет цветов. Принц Уильям, улыбаясь, позировал фотографу, положив руку на бедро избранницы.

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Пользователи Сети в комментариях под постом поздравили королевскую чету с праздником. Однако некоторые поклонники разглядели недобрый символ в черно-белом фото пары.

«Зачем такой маневр делать? Черно-белое фото! Дурной знак», «Черно-белое фото, я думал, что это будет выглядеть иначе», «Черно-белая картинка, они что-то скрывают?», — написали подписчики под публикацией.

Принц и принцесса Уэльские поженились в 2011 году. По традиции, 13-я годовщина свадьбы называется ландышевой или кружевной.

Ранее Герцог Сассекский Гарри возобновил общение с Кейт Миддлтон, узнав о ее болезни раком. Для принцессы очень важна такая поддержка, так как они всегда были в хороших отношениях с Гарри.

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