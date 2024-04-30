Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили 13-ю годовщину свадьбы | 360°

30 апреля 2024, 10:59
Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили 13-ю годовщину свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали черно-белое фото со своей свадьбы
Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон отметили 13-ю годовщину свадьбы. В честь праздника пара опубликовала в Instagram* редкий черно-белый совместный снимок с брачной церемонии.
На кадрах принцесса стоит в свадебном платье Alexander McQueen с кружевом. Образ невесты дополнили тиара, фата и серьги. В руках Миддлтон держит небольшой букет цветов. Принц Уильям, улыбаясь, позировал фотографу, положив руку на бедро избранницы.
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Пользователи Сети в комментариях под постом поздравили королевскую чету с праздником. Однако некоторые поклонники разглядели недобрый символ в черно-белом фото пары.
«Зачем такой маневр делать? Черно-белое фото! Дурной знак», «Черно-белое фото, я думал, что это будет выглядеть иначе», «Черно-белая картинка, они что-то скрывают?», — написали подписчики под публикацией.
Принц и принцесса Уэльские поженились в 2011 году. По традиции, 13-я годовщина свадьбы называется ландышевой или кружевной.
Ранее Герцог Сассекский Гарри возобновил общение с Кейт Миддлтон, узнав о ее болезни раком. Для принцессы очень важна такая поддержка, так как они всегда были в хороших отношениях с Гарри.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
Великобритания
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