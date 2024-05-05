Знаменитости 05 мая 2024, 09:02 «Проходят через ад». Подруга Кейт Миддлтон — о состоянии принцессы Уэльской Дизайнер Арриета заявила, что Кейт Миддлтон тяжело переносит химиотерапию Stephen Lock/Keystone Press Agency/globallookpress / Global Look Press

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Стилист и дизайнер Амайя Арриета, которая помогает королевской семье создавать образы, шокирована новостью о заболевании Кейт Миддлтон. В беседе с изданием Telegraph она отметила, что принцесса тяжело переносит лечение.

«Мое сердце просто разбито. Я уверена, что они проходят через ад. Очень надеюсь, что они вернутся и все наладится. Для меня это слишком личное», — сказала она.

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Кейт Миддлтон публично объявила о своем онкозаболевании в марте после операции, которую она перенесла в начале года.

Принцу Уэльскому Уильяму пришлось взять на себя большую часть заботы о детях, пока супруга будет проходить лечение.

Родители монаршей особы поддерживают семью в этот непростой период. Заболевший раком король Великобритании также помогает невестке. При этом Уильям недавно заверил общественность, что в их семье все хорошо, они со всем справляются.