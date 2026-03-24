Володин призвал дать женщине самой решать вопрос об аборте

Женщина должна сама принимать решение, делать ей аборт или нет. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, его слова привела «Парламентская газета» .

«Захочет она — посоветуется с близким человеком, с родителями. Но оказывать давление, подключать кого-то…» — добавил он.

Володин подчеркнул, что задача депутатов — создать условия, чтобы женщина захотела рожать, а не решать этот вопрос за нее. В таком вопросе нельзя создавать излишнюю тревожность, подытожил спикер.

Ранее жителя Саранска оштрафовали на пять тысяч рублей за попытку склонить возлюбленную к аборту. Женщина отказалась, рассталась с ним и позднее родила здоровую двойню. Запрет склонять женщин к искусственному прерыванию беременности действует в Мордовии с 2023 года.