Политолог: у Украины нет шансов отказаться от соглашения с США по минералам

Подписанный США и Украиной меморандум по соглашению о редкоземельных металлах показывает, что договоренность фактически достигнута. Об этом в разговоре с 360.ru рассказал политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Этот шаг демонстрирует, что соглашение по ресурсной сделке достигнуто, и, чтобы обозначить какое-то промежуточное движение, подписывается меморандум. Он фиксирует то, что уже достигнуто в ходе обсуждения сторонами, но подчеркивает, что окончательного согласия нет», — заявил он.

По словам эксперта, работа над сделкой идет намного сложнее, чем на то рассчитывал президент США Дональд Трамп, и ему предстоит прибегать к дополнительному давлению для окончательного подписания документа.

«Какие-то пункты этого финального договора еще предстоит дообсудить. А самое главное, что, видимо, Трампу придется дожимать Киев. Дело в том, что финальный договор будет иметь юридическую обязывающую форму и, скорее всего, он будет проходить ратификацию в Верховной Раде и в Сенате США. Поэтому здесь страны вынуждены соблюдать все необходимые правила составления такого рода документа», — подчеркнул он.

Политолог подчеркнул, что, несмотря на трудности в достижении соглашения, варианта отказаться от заключения сделки у властей Украины нет.

Накануне украинский вице-премьер Юлия Свириденко сообщила, что Украина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых. По ее словам, документ удостоверяет «конструктивную совместную работу» двух стран.

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что в случае срыва сделки по минералам украинского лидера Владимира Зеленского ждут «большие проблемы». Американский лидер пригрозил, что Украине не видать членства в НАТО, если Зеленский откажется подписывать соглашение.