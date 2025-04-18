Украина и США подписали меморандум о соглашении по минералам

Украина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, ее процитировало издание RT .

«Сегодня сделали шаг к совместному с США соглашению об экономическом партнерстве. Подписали меморандум, удостоверяющий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение», — написала Свириденко в соцсетях.

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что в случае срыва сделки по минералам украинского лидера Владимира Зеленского ждут «большие проблемы». Американский лидер пригрозил, что Украине не видать членства в НАТО, если Зеленский откажется подписывать соглашение.

Через две недели после этого делегации Украины и США провели в Вашингтоне переговоры по сделке по полезным ископаемым. Источник Reuters заявил, что перспективы прорыва призрачны.