По делу о пожаре в Китае арестовали восемь человек

SCMP: в Гонконге арестовали восемь человек по делу о пожаре в ЖК

Независимая комиссия по борьбе с коррупцией Гонконга 28 ноября задержала восемь человек в ходе расследования пожара в жилом комплексе, в котором погибли не менее 128 человек. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Утром арестовали двух директоров консалтинговой фирмы Will Power Architects Company. Они отвечали за работы в комплексе Wang Fuk Court, где случился пожар. Позже задержали еще шесть человек, включая владельцев субподрядной компании, устанавливавшей строительные леса.

Сотрудники комиссии провели обыски в 13 офисах, включая офисы консалтинговой фирмы и субподрядчика. В ходе обысков изъяли техническую документацию и банковские выписки.

Троих сотрудников строительной компании Prestige Construction & Engineering Co Limited, которая занималась ремонтом загоревшегося здания, арестовали 27 ноября. Двух директоров и инженера-консультанта обвиняют в непреднамеренном убийстве.

По данным следствия, предварительное расследование выявило, что защитные материалы, использованные при работах, «возможно, не соответствовали нормам пожарной безопасности».

Огонь уничтожил крупный жилой комплекс Wang Fuk Court в районе Тай По на севере Гонконга. Этот пожар стал одним из самых смертоносных в новейшей истории региона. По данным спасателей, огонь вспыхнул на внешних строительных лесах и сетке, после чего перекинулся внутрь зданий и по верхним этажам начал распространяться «исключительно быстро».