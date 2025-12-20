Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге достигло 161

Число жертв крупного пожара, который произошел в конце ноября в Гонконге в жилом комплексе Wang Fuk Court, достигло 161. Об этом газете South China Morning Post сообщил комиссар местной полиции Джо Чоу.

По его словам, информация о еще одной жертве ЧП появилось после проведения ДНК-тестов обнаруженных останков.

«Судебно-медицинские тесты обнаружили ДНК еще одного человека в останках. Это означает, что число погибших увеличилось до 161», — сказал он.

Ранее стало известно, что пожар начался с бамбуковых строительных лесов вокруг домов. Огонь вспыхнул в первом здании и быстро перекинулся на три других.