Архитектор Фесенко указал на опасность вентилируемых фасадов при пожаре в высотках

В Гонконге произошел крупный пожар, унесший жизни 55 человек. Еще 45 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а 279 жителей числятся пропавшими без вести после возгорания в жилом комплексе. О мерах пожарной безопасности в небоскребах и действиях при пожаре в высотных зданиях в беседе с ОСН рассказал академик МААМ, почетный член Российской академии архитектуры и строительных наук, член Российского общества инженеров строительства Дмитрий Фесенко.

Эксперт отметил, что в элитных новостройках предусмотрены бетонные полости для временного укрытия. Также существуют экзоскелеты для планирования, но этот метод спасения не всегда актуален в условиях плотной городской застройки. В Корее разработали выдвигающиеся лестницы, которые могут помочь людям спуститься с верхних этажей.

«Когда в Москве строится от 200 до 250 зданий выше 100 метров — это становится большой проблемой», — подчеркнул Фесенко.

Он отметил, что большинство жилых и офисных зданий сегодня возводятся с вентилируемыми фасадами, которые представляют собой зазор между слоями фасада. При возгорании в этом зазоре возникает эффект «каминной тяги», что создает смертельную опасность.

Фесенко призвал к переходу от градостроительной модели, сосредоточенной на крупнейших центрах, к более равномерному распределению застройки по территории.