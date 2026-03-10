При ударе Израиля по Ливану погибли иранские дипломаты

Постпред Ирана при ООН Иравани: в Бейруте 8 марта погибли 4 иранских дипломата

Утренний удар ВВС Израиля 8 марта по центру Бейрута унес жизни четырех иранских дипломатов. Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани уведомил об этом генсека организации Антониу Гутерриша и Совбез, сообщило государственное телевидение исламской республики IRIB .

«Рано утром в воскресенье Израиль совершил преднамеренный террористический акт в отеле Ramada в Бейруте, в результате которого были убиты и погибли четыре дипломата Исламской Республики Иран», — заявил Иравани.

Жертвами атаки стали второй секретарь Маджид Хассани Кандсар, третий секретарь Алиреза Биазар, прикомандированный сотрудник Хоссейн Ахмадлу и ответственный представитель миссии Ахмад Расули. Иравани направил руководству ООН письмо по поводу произошедшего.

Израильские военные 8 марта впервые нанесли удар по центру Бейрута, сообщила «Би-би-си». Они атаковали отель Ramada Plaza в районе Рауше, где, по данным разведки, проходила встреча агентов. Минздрав Ливана заявил о четырех погибших и 10 раненых.

Ранее ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру финансово-кредитной системы «Кард аль-Хасан», поликлинику в районе Маамура в южном пригороде Бейрута и Русский дом в городе Набатия. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал удар необоснованным.