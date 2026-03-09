Израиль атаковал Русский дом в Ливане

Израильская авиация нанесла удар по партнерскому Русскому дому в ливанском городе Набатия. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в телеграм-канале.

«Директор культурного центра Асаад Дейя жив, в безопасности. Это наши добрые друзья, никакой военной деятельности в культурном центре не было. Удар не был ничем спровоцирован», — подчеркнул он.

Примаков добавил, что официальное представительство Россотрудничества в Бейруте остается на связи с коллегами. Также он пообещал, что чуть позже последует официальное заявление ведомства.

Ранее стало известно, что Израиль начал наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что цель операции — укрепление оборонительных позиций для защиты жителей северной части еврейского государства.