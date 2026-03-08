Гостиница в центре Бейрута попала под удар, три человека погибли

Гостиница Ramada в центре Бейрута подверглась удару, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности. Погибли по меньшей мере три человека, еще шестеро получили ранения, уточнил телеканал Al-Jadeed.

В ливанском столичном отеле сработала пожарная тревога. Предположительно, снаряд попал в один из номеров гостиницы. Очевидцы сняли видео, на котором — поврежденный фасад здания и клубы дыма.

Накануне ЦАХАЛ ударил по пригороду Бейрута, атаке подверглась поликлиника в районе Маамура в южном пригороде ливанской столицы.От здания остался только сгоревший остов, в поликлинике находились частные врачебные кабинеты многих местных специалистов. На момент атаки в здании, предположительно, не было врачей и пациентов.

Тысячи людей вывезли из южных пригородов Бейрута на фоне атак по Ливану со стороны ЦАХАЛ. Ливанцы остались без крыши над головой, возникли проблемы с их временным расселением. Центр временного содержания открыли на стадионе.