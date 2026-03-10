ЦАХАЛ опубликовал кадры удара по объектам «Хезболлы» в Ливане

Предположительно, целью стала инфраструктура финансово-кредитной системы «Кард аль-Хасан», обслуживающей «Хезболлу».

Накануне израильские военные сообщили о начале ограниченной военной операции на юге Ливана. Ее цель — укрепить оборонительные позиции для защиты жителей северной части Израиля.

При этом под удар подпадают не только объекты «Хезболлы». Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что авиация ЦАХАЛ нанесла удар по партнерскому Русскому дому в городе Набатия. По счастливой случайности никто не пострадал.