При ударах Израиля по Ирану погибли 24 ученицы начальных классов

Число погибших учениц начальной школы на юге Ирана в результате ударов Израиля возросло до 24. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на местные власти.

Ранее иранские СМИ сообщали о гибели пяти школьниц. По данным ISNA, также погиб ученик школы в городе Абийек на севере Ирана.

Утром 28 февраля Корпус стражей Исламской революции нанес массированные ракетные удары по штабу Пятого флота США в Бахрейне и базам в Катаре, ОАЭ, а также по объектам в Израиле в ответ на операцию «Эпическая ярость».

Иран возложил на США ответственность за эскалацию. В регионе закрыто воздушное пространство, сирены звучат в Израиле и странах Залива. О жертвах и разрушениях поступают противоречивые данные. Ранее СМИ сообщали о смерти главы армии Ирана Амира Хатами.

Тегеран предупреждал, что будет считать законными целями страны, помогающие израильским атакам.