КСИР подтвердил удары по штабу Пятого флота США в Бахрейне и базам в Катаре и ОАЭ

Корпус стражей Исламской революции нанес удары ракетами и беспилотниками по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также по американским базам в Катаре и ОАЭ. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на заявление КСИР.

«Ракеты и беспилотники КСИР нанесли мощные удары по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне, по другим американским базам в Катаре и ОАЭ, а также по военным объектам в центре оккупированных территорий», — сказано в сообщении.

Генштаб Ирана возложил на США ответственность за эскалацию. Кадры из Катара появились в распоряжении 360.ru.

Ранее Иран атаковал базы в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии, что стало ответом на утреннюю операцию США и Израиля «Эпическая ярость». В регионе закрыто воздушное пространство, сирены звучат в Израиле и странах Залива.