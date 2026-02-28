Израильские СМИ сообщили о гибели главы армии Ирана Амира Хатами

Ynet: глава армии Ирана Амир Хатами погиб во время ударов США и Израиля

Главнокомандующий иранской армией Амир Хатами погиб в результате ударов США и Израиля по Ирану. Об этом сообщил израильский портал Ynet .

По словам журналистов, Хатами погиб утром 28 февраля. Однако официальные источники эту информацию не подтвердили.

Известно, что в ходе атак пострадали мирные жители, их число и характер травм не уточнили. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, по имеющимся данным, не пострадал.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Тегеран отверг возможность отказа от ядерных амбиций, из-за чего подвергся удару. Также глава Белого дома предупредил, что никто не смеет бросать вызов могуществу США.

Операция против Ирана, предварительно, продлится несколько дней. Американские источники сообщили, что следующие удары по Ирану будут масштабнее и мощнее.

Напряженность в регионе резко возросла, Израиль ввел чрезвычайное положение. Тегеран пообещал нанести сокрушительный ответ.