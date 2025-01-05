При крушении вертолета в Индии погибли три человека

На западе Индии, в штате Гуджарат, разбился вертолет береговой охраны Dhruv. Три человека погибли, сообщило агентство ANI .

По предварительной версии, причиной крушения летательного аппарата стали технические неполадки, возникшие во время учебного вылета. На борту вертолета находились два пилота и один пассажир. Выжить никому из них не удалось.

Береговая охрана Индии объявила о начале расследования происшествия.

Ранее в США вертолет врезался в радиобашню в штате Техас. После столкновения летательный аппарат вспыхнул и рухнул вниз. На земле его полностью охватил огонь.

В Турции в декабре рядом с заправочной станцией разбился военный вертолет. ЧП произошло в провинции Ыспарта.

В конце октября 2024 года в Кировской области потерпел крушение вертолет санавиации. Находившиеся на борту фельдшеры, пилот и врач погибли.