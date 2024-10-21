Вертолет врезался в радиобашню в США

CNN: в Техасе вертолет врезался в радиобашню

В городе Хьюстон в американском штате Техас Вертолет врезался в радиобашню. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную пожарную службу.

«По предварительной информации, вертолет врезался в радиобашню около 19.54 по местному времени», — говорится в заявлении городской пожарной службы.

Сведений о погибших или пострадавших в результате ЧП на данный момент не поступало.

На появившихся в социальных сетях видеороликах видно, как после столкновения вертолет моментально загорелся и рухнул вниз. После этого на земле начался сильный пожар.

Ранее самолет с пассажирами на борту упал на автотрассу в Малайзии и столкнулся с машиной.