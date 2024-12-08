Погибших при крушении Ми-2 под Кировом медиков наградили посмертно

Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибших в октябре при крушении вертолета санитарной авиации в Кировской области медиков. Указ главы государства опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Вечером 26 октября вертолет санавиации потерпел крушение в лесном массиве около деревни Белеенки Кировской области. На борту находились врач, два фельдшера и пилот, все они погибли.

Путин наградил врача Александра Гыску, медбрата Сергея Широких и медсестру Татьяну Гмызину орденами Пирогова посмертно за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время оказания медицинской помощи в экстремальных условиях.

Глава Кировской области Александр Соколов заявлял, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей. Он отмечал, что за штурвалом Ми-2 был Валентин Комлев, который считался опытнейшим летчиком.