Военный вертолет разбился в Турции

Военный вертолет потерпел крушение в турецкой провинции Ыспарта. Об этом сообщило агентство DHA .

«Военный вертолет разбился рядом с заправочной станцией», — уточнили авторы материала.

Крушение произошло в районном центре Кечиборлу. На место случившегося направили бригады скорой помощи и пожарных.

Вечером 26 октября в Кировской области разбился вертолет санавиации. На борту находились фельдшеры, пилот и врач, все они погибли.

Накануне президент Владимир Путин наградил медработников посмертно за самоотверженность и профессионализм во время оказания помощи в экстремальных условиях. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.