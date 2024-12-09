Военный вертолет разбился в Турции

Военный вертолет потерпел крушение в турецкой провинции Ыспарта. Об этом сообщило агентство DHA.
«Военный вертолет разбился рядом с заправочной станцией», — уточнили авторы материала.
Крушение произошло в районном центре Кечиборлу. На место случившегося направили бригады скорой помощи и пожарных.
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