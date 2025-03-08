Президента Южной Кореи решили освободить из изолятора

Президента Южной Кореи Юн Сок Еля освободят из-под стражи 8 марта. Решение о выходе лидера республики из изолятора принял Центральный районный суд Сеула, сообщило агентство Yonhap .

По информации прокуратуры, Юн Сок Еля освободят через день после решения суда, то есть 8 марта.

«Штаб специального расследования прокуратуры по вопросу чрезвычайного военного положения <… > сегодня заявил, что передал в Сеульский следственный изолятор распоряжение об освобождении президента Юна», — отметило агентство.

Сейчас южнокорейский лидер находится в сеульском центре заключения. Всего он провел в изоляторе 52 дня.

Президента отправили в центр временного содержания 15 января после обвинений в мятеже. Юн Сок Ель пытался ввести в стране военное положение, но парламент выступил против этого решения. В результате президенту выдвинули импичмент. Суд пришлось выдать ордер на арест Юн Сок Еля два раза: в конце декабря и в январе.