Южнокорейский парламент поддержал импичмент президенту

NEWSIS via Xinhua/XinHua
Фото: NEWSIS via Xinhua/XinHua/Global Look Press

Парламент Южной Кореи выступил за импичмент президенту Юн Сок Елю. За отстранение лидера проголосовали 204 депутата, сообщило РИА «Новости».

Против отрешения президента выступили 85 парламентариев. Голосование проходит в зале в Национального собрания.

В декабре представители оппозиционных партий разработали и внесли в парламент резолюцию об отстранении Юн Сок Еля. Президента обвинили в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий.

Ранее южнокорейский лидер ввел в стране военное положение. Позже он выступил с обращением и извинился за свои действия. Юн Сок Ель также пообещал не использовать этот инструмент на голосовании в парламенте по импичменту и выразил готовность понести ответственность за введение военного положения.

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