Южнокорейский парламент поддержал импичмент президенту

Против отрешения президента выступили 85 парламентариев. Голосование проходит в зале в Национального собрания.

В декабре представители оппозиционных партий разработали и внесли в парламент резолюцию об отстранении Юн Сок Еля. Президента обвинили в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий.

Ранее южнокорейский лидер ввел в стране военное положение. Позже он выступил с обращением и извинился за свои действия. Юн Сок Ель также пообещал не использовать этот инструмент на голосовании в парламенте по импичменту и выразил готовность понести ответственность за введение военного положения.