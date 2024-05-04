Президент Таджикистана отпразднует День Победы в Москве | 360°

04 мая 2024, 14:21
Президент Таджикистана отпразднует День Победы в Москве
Президент Таджикистана Рахмон приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поучаствует в праздновании Дня Победы в Москве. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в исполнительном аппарате главы государства.
«Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению [президента России] Владимира Путина примет участие в праздновании Дня Победы в Москве и неформальной встрече глав СНГ», — сообщил собеседник агентства.
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На торжествах по случаю празднования 9 Мая будут присутствовать и другие зарубежные гости. Парад Победы на Красной площади посетят президент Лаоса Тхонглун Сисулит и глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Более девяти тысяч человек и 70 единиц техники примут участие в параде Победы в столице. Шествия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 25 городах. Всего в празднованиях задействуют около 150 тысяч человек и 2,5 тысячи образцов военной техники и вооружения.
Ранее 360.ru подготовил для читателей памятку о том, что запрещено проносить на парад. В списке оказались флаги, воздушные змеи и шары.
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