Появился список запрещенных вещей на Параде Победы | 360°

Общество 28 апреля 2024, 00:00 Появился список запрещенных вещей на Параде Победы На Парад Победы запретили проносить флаги и воздушные шары РИА «Новости»

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Вейпы, флаги и воздушные змеи вошли в список предметов, запрещенных к проносу на Парад Победы в Москве. Об этом сообщили в материалах для аккредитованных журналистов, написало РИА «Новости».

Нельзя проносить ножи или другое холодное оружие, наркотические и токсические вещества. Участникам мероприятия запрещено проносить материалы экстремистского или дискриминационного характера, в том числе на одежде.

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В список запрещенных предметов внесли пиротехнику, бронежилеты и аэрозольные баллончики. Также нельзя взять с собой воздушные змеи и шары любых размеров, флаги и баннеры.

В Москве участниками Парада Победы станут с выше девяти тысяч человек и 75 единиц техники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о приглашенных зарубежных гостях объявят позже.

Также россиян приглашают посетить выставку техники, захваченной при проведении спецоперации на Украине, которая пройдет в парке Победы на Поклонной горе с 1 по 31 мая.