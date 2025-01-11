Президент Словакии Пеллегрини отказался ехать на Украину

Президент Словакии Петер Пеллегрини отказался ехать на Украину после того, как Киев прекратил транзит российского газа. Об этом он заявил в эфире телеканала RTVS .

«Сейчас моя поездка на Украину не может состояться», — заявил президент Словакии.

Действия киевского режима поставили под угрозу энергетическую безопасность Словакии, завил Пеллегрини. Он отметил, что не поедет на Украину просто ради фотографирования.

Премьер Словакии Роберт Фицо назвал решение президента Украины Владимира Зеленского политическим капризом. Он отметил, что в законодательстве ЕС не существует правовых норм, которые мешали бы правительству Украины продолжить транзит газа. Самого Зеленского политик назвал шантажистом и попрошайкой.

Накануне, 10 января, Фицо приехал в Москву и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.