Путин и Фицо начали переговоры в Кремле

Журналист Зарубин рассказал о начале переговоров Путина и Фицо в Кремле

Российский лидер Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале .

Он опубликовал кадры со встречи политиков и пообещал подписчикам раскрыть подробности через некоторое время.

Позже Зарубин опубликовал разговор с представителем Кремля Дмитрием Песковым. Пресс-секретарь главы государства заявил журналисту, что не знает деталей разговора Путина и Фицо. Он признался, что встречу запланировали несколько дней назад. Также Песков допустил, что политики обсудят транзит российского газа.

Ранее Фицо назвал политическим капризом решение президента Украины Владимира Зеленского остановить транзит газа из РФ через украинскую территорию. Он отметил, что в европейском законодательстве не существует правовых норм, которые мешали бы правительству Украины продолжить транзит.