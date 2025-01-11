Фицо назвал Зеленского попрошайкой и вымогателем

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского шантажистом и попрошайкой в ходе заседания комитета по европейским делам. Видеоролик со своим заявлением он разместил на своей странице Facebook*.

По его словам, вследствие односторонних решений Украины он не хочет присоединяться к Зеленскому, который «ходит по всей Европе, попрошайничает и шантажирует, выпрашивая у других деньги».

«Просто подумайте о нашей стране. Что, ради всего святого, мы будем делать, когда закончатся деньги? Думаете, немцы нам будут их присылать. Нет, они нам ничего не пришлют», — возмутился словацкий лидер.

Он также добавил, что ситуация намного опаснее, чем может показаться с первого взгляда, поэтому обвинения в том, что премьер решил разрешить эту ситуацию в Москве, просто смехотворны и недальновидны.

Ранее Фицо назвал решение президента Владимира Зеленского остановить транзит газа через территорию Украины политическим капризом. По его данным, нет никаких правовых норм в европейском законодательстве, которые бы мешали продолжить транзит топлива.