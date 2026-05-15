Президент Литвы Науседа призвал сбивать БПЛА в воздушном пространстве страны

Президент Литвы Гитанас Науседа высказался против использования воздушного пространства страны для транзита любых иностранных беспилотников. Его процитировал ТАСС .

«Любой залетевший на территорию Литвы дрон представляет собой опасность, поэтому наша армия должна сразу же взять на себя уничтожение таких беспилотников», — сказал политик.

Он отметил, что когда в воздушное пространство Литвы влетает чужой дрон, неизвестно, кто его отправил, куда и зачем. Безопасность граждан — главный приоритет страны как суверенного государства.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Прибалтику от пропуска украинских БПЛА. Она отметила, что Россия сделала специальное предупреждение и готова принять меры, если к нему не прислушаются.

До этого беспилотники ВСУ рухнули на территории нескольких стран Европы, в том числе в Литве, Финляндии и Эстонии.