Президент Литвы Науседа призвал сбивать БПЛА в воздушном пространстве страны
Президент Литвы Гитанас Науседа высказался против использования воздушного пространства страны для транзита любых иностранных беспилотников. Его процитировал ТАСС.
«Любой залетевший на территорию Литвы дрон представляет собой опасность, поэтому наша армия должна сразу же взять на себя уничтожение таких беспилотников», — сказал политик.
Он отметил, что когда в воздушное пространство Литвы влетает чужой дрон, неизвестно, кто его отправил, куда и зачем. Безопасность граждан — главный приоритет страны как суверенного государства.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Прибалтику от пропуска украинских БПЛА. Она отметила, что Россия сделала специальное предупреждение и готова принять меры, если к нему не прислушаются.
До этого беспилотники ВСУ рухнули на территории нескольких стран Европы, в том числе в Литве, Финляндии и Эстонии.