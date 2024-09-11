Президент Литвы и премьер Латвии приехали в Киев

«Бабель»: президент Литвы Науседа и премьер Латвии Силиня прибыли в Киев

Президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и председатель сената Чехии Милош Выстрчил прибыли в Киев. Об этом сообщило украинское издание «Бабель».

По его данным, высокопоставленные лица посещают столицу Украины, чтобы принять участие в работе так называемой крымской платформы.

Ранее премьер Литвы Ингрида Шимоните в поздравлении Украины с Днем независимости оскорбила россиян. В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова назвала правительство страны нацистами.

Глава МИД Латвии Байба Браже призвала как следует вооружить ВСУ и разрешить им наносить любые удары по территории России.

В свою очередь, президент Чехии Петр Павел предложил идею, как принять Украину в НАТО.