Президент Литвы и премьер Латвии приехали в Киев

Президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и председатель сената Чехии Милош Выстрчил прибыли в Киев. Об этом сообщило украинское издание «Бабель».
По его данным, высокопоставленные лица посещают столицу Украины, чтобы принять участие в работе так называемой крымской платформы.
Ранее премьер Литвы Ингрида Шимоните в поздравлении Украины с Днем независимости оскорбила россиян. В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова назвала правительство страны нацистами.
Глава МИД Латвии Байба Браже призвала как следует вооружить ВСУ и разрешить им наносить любые удары по территории России.
В свою очередь, президент Чехии Петр Павел предложил идею, как принять Украину в НАТО.
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