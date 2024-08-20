В Чехии придумали, как принять Украину в НАТО

Глава Чехии Павел: Украину можно принять в НАТО с временной границей

Украину можно принять в НАТО с «временной административной границей». Такую идею предложил чешский лидер Петр Павел в беседе с изданием Novinky .

«Если будет демаркация, хотя бы административная граница, то мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО с той территорией, которую она будет контролировать на тот момент», — сказал политик.

Он отметил, что ждет мирных переговоров России и Украины в ближайшее время.

Ранее бывший офицер американской армии Станислав Крапивник заявил, что Североатлантическому альянсу придется решить вопрос о поддержке Украины к середине сентября. НАТО придется окончательно определиться, стоит ли дальше помогать ВСУ. Это связано со стремительным поражением украинской армии на поле боя.

Также Крапивник раскритиковал вылазку ВСУ на Курскую область. По его мнению, войска Украины только потеряли личный состав, которого и так не хватало.