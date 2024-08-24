Захарова назвала нацистами правительство Литвы

Захарова заявила о нацистской сущности Литвы и Украины после речи Шимоните

Фото: РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала правительство Литвы «нацистами», комментируя оскорбление россиян литовским премьером Ингридой Шимоните. Свое мнение российский дипломат высказала в беседе с газетой «Известия».

«Нацисты», — сказала она, говоря о заявлении Шимоните.

Речь идет об обращении премьера Литвы к украинцам в честь Дня независимости. В своей речи политик заявила, что Украина и Литва будут вместе праздновать завершение конфликта, «со светом, с газом и без русни».

Ранее литовское оборонное ведомство сообщило, что страна передаст Украине первые беспилотники собственного производства. ВСУ получат FPV-дроны во второй половине сентября. Государство потратило на БПЛА для украинской стороны пять миллионов евро.

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