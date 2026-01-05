Колонна с Николасом Мадуро и его женой проехала по Нью-Йорку

Появились кадры конвоирования Николаса Мадуро из изолятора в суд. Телеканал «Звезда» показал видео, на котором колонна с лидером Венесуэлы и его женой проехала по улицам Нью-Йорка.

«Сегодня в 20:00 по Москве они предстанут перед федеральным судом по обвинениям в наркотерроризме, заговоре по импорту кокаина и незаконном обороте оружия», — отметили авторы публикации.

Американские военные провели спецоперацию и вывезли президента Венесуэлы из страны. Мадуро арестован в Нью-Йорке.

У президентского дворца в Каракасе прошла массовая акция протеста в поддержку Мадуро. Люди громко поддерживали лидера республики, размахивая флагами Венесуэлы. Также в столице прошел марш против действий США.

Ранее россиян призвали воздержаться от поездок в Венесуэлу. В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы есть угроза повторных атак.