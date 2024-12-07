Президент Южной Кореи пообещал уйти в отставку
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель обязался уйти в отставку досрочно
Лидер правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хун сообщил, что президент страны Юн Сок Ель фактически пообещал досрочно покинуть пост. Его слова привело агентство Yonhap.
«Слова Юна о том, что он доверяет свою судьбу партии, являются фактически обязательством уйти с поста президента», — сказал он.
Южнокорейский лидер извинился за введение военного положения в стране и пообещал не использовать этот инструмент на голосовании в парламенте по импичменту.
Нацсобрание Южной Кореи не смогло набрать голоса для импичмента президенту, проголосовали только 195 парламентариев. После этого оппозиция заявила о планах инициировать повторное голосование на внеочередной сессии.
Юн Сок Ель ввел военное положение в Южной Корее 3 декабря, в тот же день парламент его отменил. Для этого депутатам пришлось прорвать военный кордон.