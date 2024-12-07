Президент Южной Кореи пообещал уйти в отставку

«Слова Юна о том, что он доверяет свою судьбу партии, являются фактически обязательством уйти с поста президента», — сказал он.

Южнокорейский лидер извинился за введение военного положения в стране и пообещал не использовать этот инструмент на голосовании в парламенте по импичменту.

Нацсобрание Южной Кореи не смогло набрать голоса для импичмента президенту, проголосовали только 195 парламентариев. После этого оппозиция заявила о планах инициировать повторное голосование на внеочередной сессии.

Юн Сок Ель ввел военное положение в Южной Корее 3 декабря, в тот же день парламент его отменил. Для этого депутатам пришлось прорвать военный кордон.