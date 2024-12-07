Голосование по импичменту президенту Южной Кореи провалилось

Нацсобрание Южной Кореи не могло набрать голоса для импичмента президенту

Национальное собрание (парламент) Республики Корея не смогло набрать необходимые 200 голосов для импичмента президенту Юн Сок Елю. Трансляцию вел телекагал YTN .

За импичмент проголосовало 195 парламентариев, в голосовании не участвовали большинство депутатов правящей партии «Гражданская сила». Депутаты покинули зал после отрицательных результатов голосования по расследованию дела супруги главы государства Ким Гон Хи.

Оппозиция заявила, что инициирует повторное голосование на внеочередной сессии, которую планируют открыть после 10 декабря.

Военное положение президент ввел в Южной Корее 3 декабря, в тот же день парламент отменил это постановление. Чтобы проголосовать за отмену положения, депутатам пришлось прорвать кордин перед зднанием парламента.