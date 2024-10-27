Оппозиция проведет в Грузии уличные протесты

Партия «Коалиция за перемены» заявила о начале протестов в Грузии с 27 октября

Оппозиция в Грузии планирует устроить с 27 октября митинги с участием членов партии и их сторонников. Об этом сообщила одна из лидеров партии Елене Хоштария. Ее слова привело РИА «Новости» .

«Протест будет на улице с завтрашнего дня, координированный. Заявим о деталях завтра», — заявила Хоштария.

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиция, как это уже было в 2020 году, попробует снова поставить под сомнение итоги парламентских выборов и устроить массовые протесты.

По данным Центризбиркома Грузии, на парламентских выборах выиграла правящая партия «Грузинская мечта». Она набрала более 52% голосов, за нее проголосовали 935 004 человек.

На втором месте оппозиционная коалиция «За перемены» с 197 619 голосами (11,2%). Общая явка составила 58,94%, на избирательные участки пришли 2 060 412 человек.