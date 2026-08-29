Россияне способны вынести любые проблемы в экономике, благодаря своей природной стойкости. С таким заявлением в интервью газете Bild выступил президент Финляндии Александр Стубб.

Он подчеркнул, что эту черту характера россиян не понимают и недооценивают в странах Европы.

«Никогда не следует недооценивать, сколько экономических трудностей могут выдержать русские», — заявил Стубб.

Президент Финляндии добавил, что Россия обладает огромным терпением и стойкостью. Учитывая все эти факторы Европе необходимо вернуться к политическому диалогу с Москвой, чтобы понять, что происходит внутри страны на самом деле.

На этой неделе президент Финляндии допустил, что удары украинских беспилотников по складам маркетплейса Wildberries заставят Россию перейти к мирным переговорам. Он подчеркнул, что считает выбранную киевским режимом стратегию целесообразной.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что его удивило заявление президента соседней страны, потому что еще несколько недель назад Стубб призвал европейских лидеров нормализовать отношения с Россией.

Песков подчеркнул, что новые заявления президента Финляндии показали его готовность к эскалации, а также то, что он стал постоянным участником европейской «партии войны», которую возглавил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм.