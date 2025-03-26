Парламент Армении принял закон о намерении вступить в Евросоюз

Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении вступить в Евросоюз, при этом само объединение не приглашало страну в членство. Об этом сообщил спикер парламента Ален Симонян, его процитировало РИА «Новости» .

«За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата, против — семь. Решение принято», — сказал он.

Документ поддержали депутаты от правящей партии «Гражданский договор».

Заместитель главы МИД Армении Паруйр Ованнисян отметил, что законопроект не считается заявкой на присоединение к ЕС. Инициатива показывает стремление республики к развитию отношений с союзом.

В первом чтении парламент Армении принял закон о вступлении в ЕС 12 февраля. Его поддержали 63 депутата, против высказались семеро. Среди несогласных — депутаты оппозиционной партии «Честь имею».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что вступление в ЕС — это суверенное право Армении. При этом нужно понять, как на это смотрят европейцы и насколько это желание обоюдное.