Президент Абхазии Бжания предпримет меры для стабилизации обстановки в стране

Президент Абхазии Аслан Бжания предпримет меры для стабилизации обстановки в стране. Об этом сообщил информационный центр главы республики.

Для этих целей администрация президента начала готовить документ ы об отзыве ратификации соглашения об инвестициях с Россией. Их рассмотрение планировалось парламентом республики 15 ноября, однако депутаты его отложили из-за возражений оппозиции.

Ранее абхазские протестующие, собравшиеся у здания парламента, потребовали отставки президента республики. Они призвали Бжанию уйти с поста мирным путем.