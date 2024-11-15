Президент Абхазии Бжания предпримет меры для стабилизации обстановки в стране

Президент Абхазии Аслан Бжания предпримет меры для стабилизации обстановки в стране. Об этом сообщил информационный центр главы республики.
Для этих целей администрация президента начала готовить документ ы об отзыве ратификации соглашения об инвестициях с Россией. Их рассмотрение планировалось парламентом республики 15 ноября, однако депутаты его отложили из-за возражений оппозиции. Ранее абхазские протестующие, собравшиеся у здания парламента, потребовали отставки президента республики. Они призвали Бжанию уйти с поста мирным путем.
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