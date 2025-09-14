Превзошли ожидания полиции. Масштаб протестов в Лондоне удивил мировые СМИ
The Guardian: протесты в Лондоне привлекли рекордное количество участников
Количество участников митингов в Лондоне превзошло ожидания полиции и самих организаторов, не обошлось без насилия. Британцы показали сплоченность, выступая против засилья мигрантов, сообщила газета The Guardian.
Полиция насчитала от 110 до 150 тысяч участников акции «Объединимся, королевство!». Некоторые сторонники организатора митинга, активиста Стивена Яксли-Леннона, известного как Томми Робинсон, приехали в Лондон из других населенных пунктов на поезде или автобусе.
«Это мероприятие считается крупнейшим националистическим мероприятием за последние десятилетия. <…> Масштабы протеста значительно превзошли оценки полиции, что привело к напряженным, а порой и жестоким столкновениям», — сообщили журналисты.
Издание The Standard заявило, что антимигрантский митинг спонсировал американский миллиардер Илон Маск, известный правыми взглядами. В контракции «Марш против расизма», которая прошла на той же территории, приняли участие всего около пяти тысяч человек.
Беспорядки прошли на фоне всплеска национализма в Великобритании, лидерства крайне правой партии и убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка, обратил внимание NBC News. Огромные толпы, пересекая Вестминстерский мост в сторону здания парламента, скандировали: «Чья улица? Наша улица».
Полиция задержала 25 человек и сообщила о 26 пострадавших правоохранителях. Некоторые из них получили перелом носа и недосчитались зубов.