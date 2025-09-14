Превзошли ожидания полиции. Масштаб протестов в Лондоне удивил мировые СМИ

Количество участников митингов в Лондоне превзошло ожидания полиции и самих организаторов, не обошлось без насилия. Британцы показали сплоченность, выступая против засилья мигрантов, сообщила газета The Guardian .

Полиция насчитала от 110 до 150 тысяч участников акции «Объединимся, королевство!». Некоторые сторонники организатора митинга, активиста Стивена Яксли-Леннона, известного как Томми Робинсон, приехали в Лондон из других населенных пунктов на поезде или автобусе.

«Это мероприятие считается крупнейшим националистическим мероприятием за последние десятилетия. <…> Масштабы протеста значительно превзошли оценки полиции, что привело к напряженным, а порой и жестоким столкновениям», — сообщили журналисты.

Издание The Standard заявило, что антимигрантский митинг спонсировал американский миллиардер Илон Маск, известный правыми взглядами. В контракции «Марш против расизма», которая прошла на той же территории, приняли участие всего около пяти тысяч человек.

Беспорядки прошли на фоне всплеска национализма в Великобритании, лидерства крайне правой партии и убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка, обратил внимание NBC News. Огромные толпы, пересекая Вестминстерский мост в сторону здания парламента, скандировали: «Чья улица? Наша улица».

Полиция задержала 25 человек и сообщила о 26 пострадавших правоохранителях. Некоторые из них получили перелом носа и недосчитались зубов.